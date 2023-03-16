Шахтер сыграет против Фейеноорда в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24"

Матч Фейеноорд – Шахтер состоится в четверг, 16 марта, в 19:45 по Киеву. В первом поединке команды расписали ничью – на курьезный гол Ракицкого нидерландцы ответили результативной атакой перед финальным свистком.

Фейеноорд – Шахтер: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Где смотреть матч Фейеноорд – Шахтер

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:40. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 18:40. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии – старт программы в 21:45.

К слову, отчетный матч станет четвёртым в истории противостояний этих команд. 5 лет назад Шахтер и Фейеноорд встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Дончане тогда дважды обыграли соперника.

Фейеноорд – Шахтер: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы