Усиление только номинальное

В Варшаве Шахтер, хоть и забил первым, все же должен быть доволен, что удержал хотя бы ничью. Фейеноорд с запасом наиграл на победу, но конвертировать свое преимущество в забитые мячи не смог. Прежде всего потому, что феноменальный матч провел Анатолий Трубин. В отсутствие ряда основных защитников, голкиперу часто приходилось действовать на грани возможностей. Резервисты не воспользовались шансом доказать свои претензии на большее количество игрового времени. Некоторые даже откровенно провалились. В частности, Лукас Тейлор. Это еще повезло, что из-под него забили только раз...

Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы

Сегодня вернулись ключевые исполнители, отбывшие дисквалификацию за перебор предупреждений. Следовательно, место в четверке защитников закономерно сохранил только Николай Матвиенко. Даже Ярослав Ракицкий сел в запас. Гол в первом матче отнюдь не помог опытному защитнику. У соперника также больше перестановок произошло в защите – вместо Педерсена и Гартмана появились Лопес и Гертрейда. Зато в нападении вышел Хименес – один из лидеров команды Арне Слотта.

С обновленным составом "горняки" гораздо увереннее действовали у собственных ворот. Исчезли бездумные выносы куда-то подальше, что постоянно приходилось делать в Варшаве. Дончане спокойно разыгрывали мяч под прессингом даже в пределах собственной штрафной. Другое дело, что осмысленно перейти в атаку не удавалось вообще. Крыськив попытался помочь с этим благодаря индивидуальным действиям, но организовал катастрофу. Фейеноорд перехватил и организовал фатальную контратаку. Санти Хименес разобрался с Бондарем, как с мальчишкой во дворе, и отправил мяч в сетку ворот Трубина. План Игора Йовичевича на эту игру дал сбой на 9-й минуте.

Пока Шахтер пытался приспособиться к новым условиям, ситуация усугубилась еще больше. Снова Крыськив неудачно попытался построить атаку. Снова мгновенный ответ. И снова Бондарь принимает неправильное решение. Очевидно, помня, к чему привело выдергивание в предыдущем эпизоде, Валерий решил пятиться к воротам. Это дало Кёкчу необходимые время и пространство. Капитан хозяев четко положил мяч под дальнюю штангу.

Надежда умирает, не родившись

Фейеноорд, одержав преимущество, позволил Шахтеру немного почувствовать ритм игры. Без давления "горняки" начали регулярно добираться до чужих ворот. Классный момент был у Траоре – Лассина не сумел подстроиться и пробить как следует. Судаков был близок к новому шедевру. На этот раз мяч после выстрела Георгия попал в перекладину. Очень не везло дончанам. Апогеем стала массированная атака, когда не смогли завершить ни Конопля, ни еще несколько игроков на линии вратарской.

Уж так транжирить шансы себе позволять нельзя. Тем более когда против тебя насколько сильный соперник. Роттердамцы решили долго не ждать и больно наказали за расточительность. Банальную фланговую атаку хозяев остановил Конопля. Правда, сделал это с нарушением правил в собственной штрафной. Пенальти! К отметке подошел Кёкчу и уверенно оформил дубль, разведя мяч и Трубина по разным углам. Разгром, который не назовешь несправедливым.

Игор Йовичевич, похоже, наказал Дмитрия Крыськива за ошибки, сняв его с игры в перерыве. Однако заменившего украинца Джурасека постигла такая же участь. Хавбек поскользнулся в центре поля, подарив Фейенорду шанс. Дважды роттердамцев упрашивать не надо. Тем более когда еще и Конопля помогает. Идрисси легко качнул Ефима и закрутил под дальнюю штангу. 4:0.

Времени оставалось много, а вот веры – нет. Даже у игроков Шахтера. При таких условиях ждешь, хотя бы на тот мифический "гол престижа". Вместо этого дончане рассыпались еще больше. Не работало ничего – ни замены, ни игроки, которые уже были на поле. А Фейеноорд ловил кураж и отыгрывался за все упущенные моменты в Варшаве. Сегодня все залетало. На 67-й минуте счет был уже 7:0! Дончане повторили свой антирекорд в еврокубках. Правда, Бавария столько забивала, почти весь матч играя в большинстве.

В конце концов точку в матче поставил таки Шахтер. Келси отозвался на гениальный пас Матвиенко и забил во втором матче подряд. Еврокубковый сезон дончан завершен.

Спасибо за сезон!

После такого матча сложно подобрать слова. Полное опустошение для болельщиков Шахтера. Огромное разочарование для тех, кто до последнего болел за украинский футбол в еврокубках. А таких действительно было много – на трибунах де Куйпа было гораздо больше сине-желтых флагов, чем символики дончан. Зрители этого не заслужили. Да и Шахтер этого не заслужил. По показателю xG Фейеноорд сегодня даже на 2 гола не наиграл, но залетало все...

Очень больно вот так завершать еврокубковый сезон, который складывался сказочно. Признайте, в августе никто не верил в команду Игора Йовичевича. Ей прочили последнее место в группе Лиги чемпионов – за спинами Реала, Селтика и РБ Лейпциг. Однако благодаря феноменальной игре Мудрика "горняки" чуть не запрыгнули в плей-офф. В конце концов, билет в Лигу Европы тоже прекрасно. Первым препятствием стал Ренн, с которым играть полагалось уже без Мудрика. Вновь в Шахтер никто не верил, ведь свою силу французы показали осенью на фоне киевского Динамо. Трубин эффектно закрыл рты критикам.

После такого болельщики потребовали продолжения. Они хотели видеть скальп Фейенорда. Никого не интересовало, насколько силен этот соперник. А тут еще и результат в Варшаве подарил напрасные надежды. И из лагеря Шахтера звучали смелые заявления. Наказание за такую самоуверенность получилось очень болезненным. Донецкая молодежь извлекла хороший урок, хотя и не смогла сдать экзамен экстерном.

Теперь Игор Йовичевич сможет сосредоточиться на единственной задаче – борьбе за чемпионство. Больше не будет поездок через всю Европу, которые отнимают почти сутки времени. Появится возможность не только качественно восстанавливать силы, но полноценно готовиться к матчу. Шахтер – главный фаворит УПЛ, и это новое испытание для команды, большинство игроков которой чуть больше года назад могли лишь мечтать об игре в основном составе. Эти юноши показали, что потенциал у них огромен. Они способны давать результат даже на евроарене. Осенью проверим, насколько неслучайными были успехи этого сезона. А пока – спасибо! Это была славная охота.