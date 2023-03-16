Шахтер опозорился против Фейеноорда в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Везение "горняков" завершилось еще в первой встрече. В ответном матче влетало все, что только можно. До перерыва Шахтер горел 0:3 – точный удар Хименеса и дубль Кёкчю.

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Избиение продолжилось после перерыва. Идрисси оформил шедевральный дубль, роскошный удар удался Джаханбахшу, а последним за нидерландцев забил Данилу.