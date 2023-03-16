Фейеноорд – Шахтер – 7:1 – видео голов и обзор матча Лиги Европы
16 марта 22:24 - Читати українською
Шахтер опозорился против Фейеноорда в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".
завершено
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
Кевин Келси 87’
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
87’ Кевин Келси
Везение "горняков" завершилось еще в первой встрече. В ответном матче влетало все, что только можно. До перерыва Шахтер горел 0:3 – точный удар Хименеса и дубль Кёкчю.
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Избиение продолжилось после перерыва. Идрисси оформил шедевральный дубль, роскошный удар удался Джаханбахшу, а последним за нидерландцев забил Данилу.
Украинской команды хватило всего на гол престижа имени Келси. 1:1 и 1:7 завершают в кое чем сказочную еврокубковую кампанию Шахтера.
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