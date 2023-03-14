Совет ФИФА одобрил поправки к формату и календарю ЧМ-2026 исходя из тщательного анализа, который учитывает спортивную честность, благосостояние игроков, командные поездки, коммерческую и спортивную привлекательность, а также опыт команд и болельщиков.

Как информирует официальный сайт организации, в финальном турнире Мундиаля 2026 года вместо 16 групп по три команды будут 12 групп по четыре команды. Две первые сборные каждого квартета и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.

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Руководство ФИФА считает, что обновленный формат уменьшает риск травм и гарантирует, что все команды сыграют минимум по три матча, обеспечивая сбалансированное время отдыха между играми.

Впервые за всю историю чемпионатов мира на турнире сыграют 48 команд. До этого максимальное количество участников составляло 32 сборные.

На пяти первых ЧМ (1930, 1934, 1938, 1950 и 1954 годов) было сыграно меньше матчей (101), чем запланировано сыграть на ЧМ-2026 – 104 игры. Такое количество встреч сделает этот Мундиаль самым продолжительным в истории.

Согласно новому календарю, финал чемпионата мира 2026 запланирован на воскресенье, 19 июля. Напомним, что сам турнир состоится в трёх странах – США, Канаде и Мексике.

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