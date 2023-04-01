Фигу назвал своих фаворитов на победу в Лиге чемпионов – Реал на вторых ролях
Легенда Реала и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями относительно возможного победителя Лиги чемпионов 2022/23.
"В Лиге чемпионов ты всегда ставишь на Реал, но главные фавориты – Бавария и Манчестер Сити. На текущий момент они кажутся мне самыми сильными командами турнира.
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Для Интера задача сложнее, поэтому ставлю их подальше от фаворитов. С другой стороны, Наполи – типичный сюрприз. Им гораздо легче дается жеребьевка, и это может помочь им выйти в финал", – приводит слова Фигу Tribal Football.
Добавим, что именно Бавария и Манчестер Сити сойдутся в 1/4 финала ЛЧ. Реал поборется за выход в полуфинал с Челси Мудрика, а Интер – с Бенфикой.
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