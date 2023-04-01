"В Лиге чемпионов ты всегда ставишь на Реал, но главные фавориты – Бавария и Манчестер Сити. На текущий момент они кажутся мне самыми сильными командами турнира.

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Для Интера задача сложнее, поэтому ставлю их подальше от фаворитов. С другой стороны, Наполи – типичный сюрприз. Им гораздо легче дается жеребьевка, и это может помочь им выйти в финал", – приводит слова Фигу Tribal Football.

Добавим, что именно Бавария и Манчестер Сити сойдутся в 1/4 финала ЛЧ. Реал поборется за выход в полуфинал с Челси Мудрика, а Интер – с Бенфикой.

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