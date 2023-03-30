15-летний нападающий заинтересовал Фиорентину. Он может присоединиться к юношеской команде, где выступает Андрей Лисицкий, воспитанник Динамо и сын бывшего игрока сборной Украины Виталия, утверждает Dynamo.Kiev.ua.

Аталанта нацелилась на игрока Динамо, которого Суркис называл более талантливым, чем Цыганкова.

Попов является воспитанником столичного клуба и играл на уровне ДЮФЛ. После полномасштабного вторжения России в Украину перебрался в Польшу, где выступает за Гурник. Считается, что у этого клуба одна из сильнейших академий в стране.

К слову, Богдан неплохо чувствует себя в Польше. В его активе уже 8 мячей в чемпионате U-17.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашел