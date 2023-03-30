Фиорентина заинтересовалась воспитанником Динамо
30 марта 2023 - Читати українською
Юный форвард Богдан Попов попал на радары известного итальянского клуба.
15-летний нападающий заинтересовал Фиорентину. Он может присоединиться к юношеской команде, где выступает Андрей Лисицкий, воспитанник Динамо и сын бывшего игрока сборной Украины Виталия, утверждает Dynamo.Kiev.ua.
Аталанта нацелилась на игрока Динамо, которого Суркис называл более талантливым, чем Цыганкова.
Попов является воспитанником столичного клуба и играл на уровне ДЮФЛ. После полномасштабного вторжения России в Украину перебрался в Польшу, где выступает за Гурник. Считается, что у этого клуба одна из сильнейших академий в стране.
К слову, Богдан неплохо чувствует себя в Польше. В его активе уже 8 мячей в чемпионате U-17.
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