У главного тренера Лилля Паулу Фонсеки есть шансы поработать в Англии уже в следующем сезоне.

Кристал Пэлас после увольнения Патрика Виейры назначил легендарного Роя Ходжсона, но тот будет работать с командой всего полгода. На более долгий срок оставлять его не собираются.

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Именно поэтому "орлы" уже ищут потенциальных преемников. Пока называют двух тренеров – коуча Лилля Паулу Фонсеку и безработного Адольфа Хюттера, сообщает The Guardian. Оба симпатизируют руководству английского клуба, но окончательное решение будет принято в конце сезона.

Напомним, Кристал Пэлас идет 12-м в турнирной таблице АПЛ, но отставание от зоны вылета составляет всего 2 зачетных балла, поэтому ситуация может меняться с каждым туром.

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