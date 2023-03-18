"Скажу честно, если бы имел такую возможность, то хотел бы пригласить кого-то из игроков Шахтера, но Лилль – не тот клуб, у которого большая финансовая мощность. Не думаю, что у нас хватит денег купить кого-то в донецком клубе.

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Мне очень нравятся Трубин, Матвиенко, Бондаренко, Судаков. Боюсь кого-нибудь забыть, но это очень талантливые игроки. Мне кажется, что они могут играть в большинстве команд Европы", – цитирует тренера Tribuna.

Напомним, что экс-наставник Шахтера работает с французским Лиллем. Команда Фонсеки находится на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 46 баллов.

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