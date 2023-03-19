Лига 1, 28 тур

Тулуза – Лилль – 0:2

Голы: Александро, 85, Байо, 90+10

Ланс – Анже – 3:0

Голы: С.Фофана, 26, Опенда, 30, 46

Тулуза и Лилль долго не могли забить под ужасным ливнем. Команды упустили кучу моментов, а развязка наступила в концовке. Помог банальный стандарт – Александро замкнул навес Жегровы с углового. Лилль выдержал безумное давление, а на 10-й добавленной минуте Мохамед Байо добил Тулузу. Победа позволила подопечным Фонсеки выйти на пятую строчку.

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Ланс не имел никаких проблем с жалким Анже. Абсолютно худшая команда Лиги 1 дважды пропустила до перерыва. После отдыха лучший бомбардир "кроваво-золотых" Лоис Опенда оформил дубль (в общей сложности 14 голов) и разгром соперника.

Ланс по меньшей мере на сутки подвинул Марсель со второго места. Впрочем, команда Малиновского отстает всего на очко и может вернуть свое, если справится с Реймсом (19 марта, 21:45 по киевскому времени).

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