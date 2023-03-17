"Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.

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Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины", – цитирует Фонсеку Tribuna.

В настоящее время обязанности главного тренера "сине-желтых" исполняет Руслан Ротань. Летом, вероятнее всего, сборную возглавит Сергей Ребров, у которого завершится контракт с Аль-Айном.

Напомним, Фонсека с 2016 по 2019 годы тренировал Шахтер, с которым трижды выиграл УПЛ и Кубок Украины, раз – Суперкубок. Его соглашение с Лиллем действует до 2024 года.

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