Барселона рассмотрит будущее Жорди Альбы в ближайшие недели. У игрока остался год по контракту с "блаугранас" с очень высокой оплатой. Чтобы вписаться в предел по зарплате на следующий сезон, каталонский клуб предложит защитнику "формулу Умтити". Об этом сообщает Diario Sport.

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Испанский гранд хочет, что Альба распределил свою зарплату на несколько сезонов. Таким образом, это поможет Барселоне снизить затраты на заработную плату. Подобную схему "блаугранас" использовали с Умтити, который продлил контракт с клубом до 2026 года и отказался от части выплат. Также каталонцы рассматривают возможность трансфера игрока, если не будет договоренности.

В данный момент Альба потерял место в основе Барселоны. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Ла Лиге за каталонский клуб. В его активе один гол и три результативных передачи.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.