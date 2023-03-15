Лобановский и Луческу оказались в топе тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов – рейтинг FourFourTwo
Авторитетный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые ни разу не выигрывали Лигу чемпионов (Кубок чемпионов).
Лучшим тренером без главного европейского клубного турнира FourFourTwo назвал действующего наставника Атлетико Диего Симеоне. "У Симеоне есть еще достаточно времени, чтобы определить свое тренерское наследие", – говорится в материале.
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Второе место в этом рейтинге занял бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер. Вслед за ним на третьем месте оказался экс-наставник киевского Динамо Валерий Лобановский. "Верящий в науку, аналитику и периоды высокой интенсивности прессинга, Лобановский руководил сборной СССР на двух чемпионатах мира и выводил её в финал Евро-1988. Но достижения в Динамо превалируют над этим: 13 чемпионских титулов и два триумфа в Кубке обладателей Кубков. Если бы он дошел до финала Кубка чемпионов или Лиги чемпионов, то наверняка возглавил бы этот рейтинг", – отмечает издание.
Шестое место в этом рейтинге занял действующий наставник Динамо Мирча Луческу.
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