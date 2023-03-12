Германия, Бундеслига, 24-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Эггштайн, 5, Доан, 89 – Стиллер, 49

Удаление: Кабак, 84 (Хоффенхам, вторая желтая карточка)

Вердер – Байер – 2:3

Голы: Дукш, 30, Фюлькруг, 85 (п.) – Баккер, 34, Фримпонг, 56, Гложек, 83

Вольфсбург – Унион – 1:1

Голы: Виммер, 84 – Юранович, 71 (п.)

Боруссия Д сенсационно потеряла очки с Шальке и отпустила Баварию в отрыв, РБ Лейпциг разгромил Боруссию М

Фрайбург дома едва не потерял очки с Хоффенхаймом. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Эггштайн удачно сыграл на добивании. Однако сразу после перерыва гости сравняли и, казалось, что главный претендент на вылет сможет добыть первое очко за семь матчей.

В конце встречи Кабак заработал вторую желтую карточку и подопечные Кристиана Штрайха получили численное преимущество. Его таки удалось реализовать – Доан откликнулся на поперечную передачу на последней минуте основного времени и вернул свою команду в топ-4 Бундеслиги.

Соседи по турнирной таблице – Вердер и Байер – устроили настоящую перестрелку. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, однако уже через 4 минуты пропустили в ответ. После перерыва леверкузенцы, благодаря рикошету, забили второй раз, а в конце сделали счет еще более убедительным. На 85-й минуте Фюлькруг с пенальти наказал соперника за игру рукой и возродил интригу. Однако, зацепиться хотя бы за ничью бременцы не смогли. Несмотря на итоговый результат команды не изменили свои позиции в таблице: Байер – девятый, Вердер – одиннадцатый.

В последнем матче дня Унион на выезде расписал ничью с Вольфсбургом. Команды держали свои ворота на замке полтора тайма, пока Гилявоги не нарушил правила в собственной штрафной. Юранович с отметки вывел берлинцев вперед. "Волкам", однако, хватило времени, чтобы отыграться. Как следствие, Унион потерял шанс обойти РБ Лейпциг и подняться на третью строчку турнирной таблицы (команды сравнялись по очкам, но по дополнительным показателям "быки" лучшие).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ