Сборные Франции и Нидерландов проводили свой первый матч после ЧМ-2022. Для обеих команд данная встреча была знаменательной. "Ле Бле" на переполненном "Стад Де Франс" попрощались с четырьмя ветеранами – карьеру в национальной команде завершили Манданда, Матюиди, Варан и Льорис.

The Stade de France thanks Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda & Raphaël Varane for their service. A whole nation does too. pic.twitter.com/5D58K1Obg6

После ухода последнего капитанскую повязку получил Мбаппе, что стало топ-темой местных СМИ. На нее серьезно претендовал очаровательный Гризманн, а Килиан даже рассказал о разочаровании "маленького принца". Антуан получил статус вице-капитана.

"Оранье", в свою очередь, начинали новый цикл с новым тренером. Ну, как новым? В сборную вернулся Роналд Куман.

Ему сразу же пришлось стартовать с серьезных кадровых потерь, ведь вирус выбил из заявки Де Лигта, Гакпо, Ботмана и Веермана. Вместо них вызвали трех игроков – де Врея (Интер), Гравенберха (Бавария) и Схерпена (Витесс), причем двух последних вытащили из расположения молодежки.

Куман вынужден был довериться молодежи, Дешам бросил в бой гвардию

Стартовый состав Нидерландов выглядел довольно необычно и уязвимо. Чего только стоит появление Тейлора (Аякс) в опорной зоне и Геертруды (Фейенорд) в линии обороны – Кеннет проводил четвертый матч за сборную, а Лютсарел вообще дебютировал. 19-летний Хави Симмонс вышел в тройке в атаке, во второй раз сыграв за национальную команду.

У "Ле Бле" же на поле вышла элита. Место Льориса в рамке занял Меньян, пару центрбеков сформировали Упамекано и Конате, а на острие атаки бегал Коло Муани. Правым вингером поставили Комана, а слева в полузащите действовал Рабйо.

Гризманн же начинал в центре в опорной зоне, хотя у него и не было фиксированной позиции. Интересно, что Антуан сыграл в 75-м подряд матче сборной Франции. Он не пропускал ни одного поединка "галльских петухов" с 13 июня 2017 года.

Франция устроила скоростной разгром. Такого не видели с начала 1950-х годов

Хозяева открыли счет благодаря прессингу. Уже на 2-й минуте Тейлор отдал пас на Де Рона, хотя тот был под давлением нескольких французов. Нидерланды отбились, однако всего через несколько секунд Гризманн бросился в подкат и выбил мяч из-под того же Тейлора.

"Ле Бле" провели быструю атаку, в завершении которой Гризманн ворвался в штрафную и мощно пробил с передачи Мбаппе – точно в левый нижний угол. 1:0! "Маленький принц" забил самый быстрый гол сборной Франции за последние 17 лет.

Ещё через шесть минут "галльские петухи" удвоили преимущество! Коло Муани получил пас на ход и получил по ногам от Геертруды, арбитр назначил стандарт, а Гризманн с него закрутил на линию вратарской. Силессен не смог выбить мяч, за что пришло наказание от Конате – 2:0!

Ну а на 21-й минуте игра де-факто была закрыта. Все получилось максимально просто, однако чрезвычайно высококлассно. Чуамени получил мяч в центре и протащил его метров на 15, после чего выкатил передачу сквозь две линии соперника. Коло Муани пропустил ее мимо Тимбера на Мбаппе, оформив Килиану выход один на один – 3:0!

Антуан желал стать капитаном и не скрывал своего разочарования. Килиан очень красиво говорил о "маленьком принце" перед матчем, а в матче он обнимал и таскал Гриззи на спине

Франция в последний раз вела с преимуществом в три гола до 22-й минуты аж в 1953 году. Только тогда оппонентом был Люксембург. Нидерланды тоже обновили рекорд – оформить отставание в два гола к 8-й минуте в последний раз удалось в далеком 1951-м, в товарняке против Бельгии. В официальных матчах "оранье" такого еще не допускали.

Франция успокоилась после третьего гола. У Нидерландов ничего не получалось

Как это часто бывает с подопечными Дидье Дешама, устраивать 7:0 на кураже команда не бросилась. Франция начала работать по счету, почти ничего не позволяя гостям. До перерыва болельщики почти не видели моментов. Из игры можно вспомнить только прострел в центр штрафной, после которого Мбаппе бахнул по воробьям.

Также у Франции был опасный стандарт с замыканием Конате. Силессен вытащил мяч, который летел в левый нижний угол.

Второй тайм мало отличался от первого. Нидерланды предприняли попытку надавить на старте, однако ничего интереснее выстрела Депая со штрафного команда не создала. Меньян отбил его в небо. Во всех остальных атаках "оранье" оборона хозяев держалась очень уверенно. Серия замен на 60-х минутах ничем не помогла.

Моментов на поле не возникало. Дидье Дешам освежил состав, выпустив Диаби, Жиру, Фофана и Камавингу, что помогло забить на 86-й минуте. Диаби открылся под проникающий пас от Тео Эрнандеса, вошел на правый край штрафной и прошил Силессена, однако лайнсмен заметил офсайд.

"Ле Блё" устроили концерт в конце встречи

Тем не менее, уже на 88-й Франция отличилась еще раз. Мбаппе качнул Тимбера, ворвался на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол. 4:0! Таким образом, Килиан забил 38-й гол за сборную в возрасте до 25-ти лет – за последние 60 подобное удавалось только ему и Лукасу Подольски.

После этого Дидье Дешам выпустил на поле второго сына Лилиана Тюрама – Кефрена. В этот великий вечер он дебютировал за сборную, и даже завершил хорошую атаку выстрелом в створ.

На последних секундах встречи хозяева смилостивились над "оранье". Упамекано привез пенальти, который взялся исполнять Депай. Впрочем, Мемфис пробил довольно слабо – Меньян парировал! В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Ле Бле" со счетом 4:0.

Нидерланды потерпели самое крупное поражение во всех турнирах с 31 августа 2017 года, причем тогда обидчиком тоже выступила Франция. "Галльские петухи" набрали первые три очка в отборе на Евро-2024, возглавив группу В.

Структура "оранье" сломалась сразу. Нидерланды завершили первый тайм практически без моментов

У Нидерландов треснуло там, где было наиболее тонко. Молодой центрхав (Тейлор) и дебютант в линии защиты (Геертруда) стали допускать ошибки под прессингом французов сразу после стартового свистка. Да и в целом структура продвижения в "оранье" удивляла детскими провалами.

Тейлор в одной линии с еще четырьмя футболистами. Он закрыт, не предлагает вариантов, никого не оттягивает, не заполняет зону и не расшатывает построение французов. Такие ошибки Кеннет допускал частенько.

Возможно, сказалась и травма Тейлора – Кеннет был не совсем здоровым, а на 33-й минуте его вообще пришлось заменить. Рональд Куман выпустил Вегхорста, хотя в запасе сидели Классен и Виффер.

Схема изменилась на 4-2-3-1, но модель билд-апа осталась той же. Вейналдум и Де Роон продолжили активно опускаться к центрбекам и даже действовали в одной линии с ними. Просто раньше это делал и Тейлор, что позволяло Джини подниматься выше, а при 4-2-3-1 в этом уже не было необходимости (Симмонс стал играть "десятку").

Так должно было быть в идеале – на практике же билд-ап "оранье" не мог расшатать структуру "Ле Бле". Практически каждая попытка выхода в атаку характеризовалась отсутствием численного большинства в зоне мяча. Пространство возникало за спиной Комана и особенно Рабйо, но команда плохо взаимодействовала.

Показательный эпизод произошел на 39-й минуте. Во Франции все закрыто в центре (там футболистов "оранье" банально меньше), но есть вариант сыграть через фланг. Аке создал треугольник с Вейналдумом и Депаем, дав ширину.

Джини проигнорировал Натана и отдал рискованный пас на Депая. Он прошел, но Депай начал смещаться туда, где много французов и где минимум вариантов обыграться. Как следствие, произошла потеря. В таких моментах очень помогал Де Йонг, однако Френки сейчас в лазарете.

Депай вообще провёл плохой матч. У него всего 77% точных передач, 5 побед в единоборствах из 13-ти, 1 точный кросс из 5-ти, 2 успешных обыгрыша на дриблинге (из четырех попыток) и целых 20 потерь мяча при 63 касаниях. Неудивительно, что в конце он еще и пенальти не забил.

Every day i hear, memphis depay is the best player of the team, but every game i see this ‍♂️ pic.twitter.com/mzo0nwoLor