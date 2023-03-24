Перформанс Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и других французов принес "Ле Бле" фантастическую победу над сборной Нидерландов (4:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Сборные Франции и Нидерландов проводили свой первый матч после ЧМ-2022. Для обеих команд данная встреча была знаменательной. "Ле Бле" на переполненном "Стад Де Франс" попрощались с четырьмя ветеранами – карьеру в национальной команде завершили Манданда, Матюиди, Варан и Льорис.

The Stade de France thanks Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda & Raphaël Varane for their service. A whole nation does too. pic.twitter.com/5D58K1Obg6 — Get French Football News (@GFFN) March 24, 2023

После ухода последнего капитанскую повязку получил Мбаппе, что стало топ-темой местных СМИ. На нее серьезно претендовал очаровательный Гризманн, а Килиан даже рассказал о разочаровании "маленького принца". Антуан получил статус вице-капитана.

"Оранье", в свою очередь, начинали новый цикл с новым тренером. Ну, как новым? В сборную вернулся Роналд Куман.

Ему сразу же пришлось стартовать с серьезных кадровых потерь, ведь вирус выбил из заявки Де Лигта, Гакпо, Ботмана и Веермана. Вместо них вызвали трех игроков – де Врея (Интер), Гравенберха (Бавария) и Схерпена (Витесс), причем двух последних вытащили из расположения молодежки.

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Стартовый состав Нидерландов выглядел довольно необычно и уязвимо. Чего только стоит появление Тейлора (Аякс) в опорной зоне и Геертруды (Фейенорд) в линии обороны – Кеннет проводил четвертый матч за сборную, а Лютсарел вообще дебютировал. 19-летний Хави Симмонс вышел в тройке в атаке, во второй раз сыграв за национальную команду.

У "Ле Бле" же на поле вышла элита. Место Льориса в рамке занял Меньян, пару центрбеков сформировали Упамекано и Конате, а на острие атаки бегал Коло Муани. Правым вингером поставили Комана, а слева в полузащите действовал Рабйо.

Гризманн же начинал в центре в опорной зоне, хотя у него и не было фиксированной позиции. Интересно, что Антуан сыграл в 75-м подряд матче сборной Франции. Он не пропускал ни одного поединка "галльских петухов" с 13 июня 2017 года.

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Хозяева открыли счет благодаря прессингу. Уже на 2-й минуте Тейлор отдал пас на Де Рона, хотя тот был под давлением нескольких французов. Нидерланды отбились, однако всего через несколько секунд Гризманн бросился в подкат и выбил мяч из-под того же Тейлора.

"Ле Бле" провели быструю атаку, в завершении которой Гризманн ворвался в штрафную и мощно пробил с передачи Мбаппе – точно в левый нижний угол. 1:0! "Маленький принц" забил самый быстрый гол сборной Франции за последние 17 лет.

Ещё через шесть минут "галльские петухи" удвоили преимущество! Коло Муани получил пас на ход и получил по ногам от Геертруды, арбитр назначил стандарт, а Гризманн с него закрутил на линию вратарской. Силессен не смог выбить мяч, за что пришло наказание от Конате – 2:0!

Ну а на 21-й минуте игра де-факто была закрыта. Все получилось максимально просто, однако чрезвычайно высококлассно. Чуамени получил мяч в центре и протащил его метров на 15, после чего выкатил передачу сквозь две линии соперника. Коло Муани пропустил ее мимо Тимбера на Мбаппе, оформив Килиану выход один на один – 3:0!

Антуан желал стать капитаном и не скрывал своего разочарования. Килиан очень красиво говорил о "маленьком принце" перед матчем, а в матче он обнимал и таскал Гриззи на спине

Франция в последний раз вела с преимуществом в три гола до 22-й минуты аж в 1953 году. Только тогда оппонентом был Люксембург. Нидерланды тоже обновили рекорд – оформить отставание в два гола к 8-й минуте в последний раз удалось в далеком 1951-м, в товарняке против Бельгии. В официальных матчах "оранье" такого еще не допускали.

Франция успокоилась после третьего гола. У Нидерландов ничего не получалось

Как это часто бывает с подопечными Дидье Дешама, устраивать 7:0 на кураже команда не бросилась. Франция начала работать по счету, почти ничего не позволяя гостям. До перерыва болельщики почти не видели моментов. Из игры можно вспомнить только прострел в центр штрафной, после которого Мбаппе бахнул по воробьям.

Также у Франции был опасный стандарт с замыканием Конате. Силессен вытащил мяч, который летел в левый нижний угол.

Второй тайм мало отличался от первого. Нидерланды предприняли попытку надавить на старте, однако ничего интереснее выстрела Депая со штрафного команда не создала. Меньян отбил его в небо. Во всех остальных атаках "оранье" оборона хозяев держалась очень уверенно. Серия замен на 60-х минутах ничем не помогла.

Моментов на поле не возникало. Дидье Дешам освежил состав, выпустив Диаби, Жиру, Фофана и Камавингу, что помогло забить на 86-й минуте. Диаби открылся под проникающий пас от Тео Эрнандеса, вошел на правый край штрафной и прошил Силессена, однако лайнсмен заметил офсайд.

"Ле Блё" устроили концерт в конце встречи

Тем не менее, уже на 88-й Франция отличилась еще раз. Мбаппе качнул Тимбера, ворвался на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол. 4:0! Таким образом, Килиан забил 38-й гол за сборную в возрасте до 25-ти лет – за последние 60 подобное удавалось только ему и Лукасу Подольски.

После этого Дидье Дешам выпустил на поле второго сына Лилиана Тюрама – Кефрена. В этот великий вечер он дебютировал за сборную, и даже завершил хорошую атаку выстрелом в створ.

На последних секундах встречи хозяева смилостивились над "оранье". Упамекано привез пенальти, который взялся исполнять Депай. Впрочем, Мемфис пробил довольно слабо – Меньян парировал! В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Ле Бле" со счетом 4:0.

Нидерланды потерпели самое крупное поражение во всех турнирах с 31 августа 2017 года, причем тогда обидчиком тоже выступила Франция. "Галльские петухи" набрали первые три очка в отборе на Евро-2024, возглавив группу В.

Структура "оранье" сломалась сразу. Нидерланды завершили первый тайм практически без моментов

У Нидерландов треснуло там, где было наиболее тонко. Молодой центрхав (Тейлор) и дебютант в линии защиты (Геертруда) стали допускать ошибки под прессингом французов сразу после стартового свистка. Да и в целом структура продвижения в "оранье" удивляла детскими провалами.

Тейлор в одной линии с еще четырьмя футболистами. Он закрыт, не предлагает вариантов, никого не оттягивает, не заполняет зону и не расшатывает построение французов. Такие ошибки Кеннет допускал частенько.

Возможно, сказалась и травма Тейлора – Кеннет был не совсем здоровым, а на 33-й минуте его вообще пришлось заменить. Рональд Куман выпустил Вегхорста, хотя в запасе сидели Классен и Виффер.

Схема изменилась на 4-2-3-1, но модель билд-апа осталась той же. Вейналдум и Де Роон продолжили активно опускаться к центрбекам и даже действовали в одной линии с ними. Просто раньше это делал и Тейлор, что позволяло Джини подниматься выше, а при 4-2-3-1 в этом уже не было необходимости (Симмонс стал играть "десятку").

Так должно было быть в идеале – на практике же билд-ап "оранье" не мог расшатать структуру "Ле Бле". Практически каждая попытка выхода в атаку характеризовалась отсутствием численного большинства в зоне мяча. Пространство возникало за спиной Комана и особенно Рабйо, но команда плохо взаимодействовала.

Показательный эпизод произошел на 39-й минуте. Во Франции все закрыто в центре (там футболистов "оранье" банально меньше), но есть вариант сыграть через фланг. Аке создал треугольник с Вейналдумом и Депаем, дав ширину.

Джини проигнорировал Натана и отдал рискованный пас на Депая. Он прошел, но Депай начал смещаться туда, где много французов и где минимум вариантов обыграться. Как следствие, произошла потеря. В таких моментах очень помогал Де Йонг, однако Френки сейчас в лазарете.

Депай вообще провёл плохой матч. У него всего 77% точных передач, 5 побед в единоборствах из 13-ти, 1 точный кросс из 5-ти, 2 успешных обыгрыша на дриблинге (из четырех попыток) и целых 20 потерь мяча при 63 касаниях. Неудивительно, что в конце он еще и пенальти не забил.

Every day i hear, memphis depay is the best player of the team, but every game i see this ‍♂️ pic.twitter.com/mzo0nwoLor — Forca_ Barca (@Lionel_1899fcb) March 24, 2023

Иногда Ван Дейк запускал хорошие диагонали, однако обыгрышей все равно не возникало. Моментов такой футбол, конечно же, не приносил. До перерыва сборная Нидерландов провела всего одну неплохую атаку с врыванием в штрафную, завершив ее слабым ударом Вейналдума.

Самый острый же эпизод произошел благодаря ошибке Рабйо – последующая контратака должна была принести гол, но в последний момент Депаю не дали нормально пробить с линии вратарской. Вот и вся опасность.

Стартовый план Дешама сработал идеально. Гибкая схема, магия Гриззи и ставка на Коло Муани идеально наложились на проблемы Нидерландов

Трудно было понять стартовый план Рональда Кумана. Тактика Франции читалась значительно легче. В атаке команда выстраивалась в схеме 4-3-3 с явным акцентом на скоростного Коло Муани.

Нападающий оставался выше Мбаппе и Комана, цепляясь за передачи на ход – хотя это и не было ультимативно. При необходимости Рандаль отходил глубже и действовал, как девятка, комбинируя с партнерами. Ключевую же роль в структуре Франции на мяче играл Гризманн, работавший по всей ширине поля и шикарно обыгрывавшийся с партнерами.

Без мяча "Ле Бле" перестраивались в схему 4-4-2, а "маленький принц" оставался в опорной зоне рядом с Чуамени. Оттуда он сваливался в любую зону, которая нуждалась в помощи. За быструю трансформацию в 4-3-3 отвечал Коман, который переключался в зависимости от расположения соперников.

Всё это дополнялось прессингом в той же гибридной 4-4-2. Круг Муани и Мбаппе перекрывали линии передач на опорников, а тройка позади давила на центральное звено Нидерландов. Коман держал под контролем игрока на своем фланге и давил в необходимом направлении в зависимости от ситуации.

Такой футбол удачно наложился на проблемы "оранье" с билд-апом, что и определило итоговый счет. Первый гол начался с прессинга, а второй и третий стал следствием гибкости Коло Муани. Наличие магического Гризманна на всех участках поля тоже способствовало разгрому, а еще больше оно помогло при игре без мяча.

Вынос Нидерландов был слишком простым. Дидье Дешаму есть над чем работать, но потенциал этой сборной – безграничен

Тем не менее, в матчах против соперников вроде Англии или Германии все может завершиться не столь весело. Команды с качественной структурой продвижений значительно активнее будут проверять сборную Франции на флангах (особенно на левом).

Показательно, что перед первым голом существовал риск, что Де Рон отрежет Рабйо и выведет Вейналдума на пространство. Нидерланды получили бы выход 4-в-4, а с учетом проблем Тео в обороне можно считать это 4-в-3.

Интересно было бы взглянуть на Камавингу на позиции Рабйо. Потенциально это решило бы проблему уязвимости в зоне Адриена. Эдуардо мощный физически, покрывает большое пространство, обладает фантастическим пасом и может работать как опорником, так и фулбеком – что важно при страховках Тео.

Во всем остальном Франция выглядит очень перспективно. Она все равно не отказывается от прагматизма при ведении игры, но в своей работе команда демонстрирует чрезвычайную эффективность. На Евро-2024 "Ле Бле" могут далеко зайти, если сохранят такое качество футбола.