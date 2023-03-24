Франция – Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
24 марта 2023 - Читати українською
Сборная Франции в рамках отбора к Евро-2024 принимает Нидерланды. Стартовые составы и информацию об онлайн-трансляции поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Франции и Италии проходит в Париже, на стадионе "Стад де Франс". Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO.
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Стартовые составы
Франция:
Нидерланды:
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