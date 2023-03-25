Франция победила Нидерланды со счётом 4:0 в первом туре группового этапа квалификации к Евро-2024. Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Франция стала первой командой с ноября 1951 года, которой удалось повести со счётом 2:0 в матче против Нидерландов к восьмой минуте встречи. Как информирует Opta, последний раз "оранье" проваливались вследствие такого блицкрига в игре против Бельгии. Но то была товарищеская встреча!

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Вообще сборная Нидерландов проиграла с разницей в четыре мяча всего лишь второй раз за последние 60 лет. Первый раз это случилось 31 августа 2017 года на Стад де Франс против Франции.

Предлагаем вам насладиться видеообзором матча, героем которого стал нападающий Килиан Мбаппе. Форвард ПСЖ записал на свой счёт дубль и голевую передачу.