"Успеет ли Ротань дать что-то сборной Украины за период своей работы? Он, как исполняющий обязанности, не планирует предпринимать никаких действий. Теория заговора говорит, что он лишь заполняет паузу до прихода настоящего тренера, который находится на связи и пожелания озвучивает.

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Все, что происходит, это результат дикой несостоятельности, пассивности и даже злонамеренности Федерации футбола Украины. УАФ демонстрирует равнодушие к проблемам сборной и даже складывается впечатление, что на сборную просто забили болт.

После жеребьевки, когда поняли, что мы в одной группе с Англией и Италией, то подумали: "Какая разница, как сыграем? Все равно не пройдем", – поделился Франков в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, что Ротань, кроме работы в национальной команде, совмещает тренерство в сборной Украины U-21 и Александрии.

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