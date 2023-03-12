Александр Зинченко попал в стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Арсенал на "Футбол 24", начался в 16:00. Команда Артеты против других лондонцев, которые сенсационно претендуют на попадание в еврокубки. В первом круге "канониры" вырвали тяжелейшую победу дома, оформив камбэк на 85 минуте. Много ходили "канониры" вокруг да окопло штрафной хозяев, а до ударов долго дело не доводили. Пока вот, как казалось, на 17 минуте отличились с первого же удара в матче. Зинченко бросил на левый фланг, где Мартинелли обыгрался с Джакой и пробил в дальний – снаряд от рук Лено попал в Робинсона и залетел в сетку. Однако в момент паса швейцарца случился минимальный офсайд, который подтвердили на VAR.

Фулхэм – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Лидеры Премьер-лиги и не думали расстраиваться. Троссар подал угловой, а Габриэл на границе вратарской площадки пробил сквозь руки Лено. Все же забили первым же ударом. Это, к слову, уже 3 гол бразильского защитника в ворота Фулхэма. Еще спустя 5 минут Арсенал легко забил второй. Вытащили на правый фланг силы прессинга Фулхэма. Салиба длинным пасом забросил через полполя на Джаку. Гранит протащил и отдал, Троссар снова подал, а еще один Габриэл, Мартинелли, также отличился на втором этаже.

Команда Силвы впервые пробила аж на 33 минуте. Соломон, принадлежащий Шахтеру, слева отклеился от защитников, но повторить свои шедевры из предыдущих матчей не сумел. Какую же геометрию передач рисуют подопечные Артеты! Душат прессингом, а затем расписывают магические комбинации Эдегор, Сака, Мартинелли. Джака и Троссар каким-то чудом не забивают. Несколько классных пасов с продвижением выдает и наш Зинченко, который сегодня чаще наслаждается эффектными маневрами партнеров. Рэмсдейл решил возродить интригу на ровном месте. Подарил мяч Перейре, но Андрес с правого фланга несколько перебросил ворота. Впоследствии голкипер гостей еще и едва не дождался, когда соперник накроет его пас во вратарской.

Однако последнее слово таки за лидерами АПЛ. Сака отвоевал мяч в центре поля и разогнал контратаку, которую завершил Эдегор. На паузе, с чувством, толком, расстановкой – Бразилия. Впечатляет и хет-трик ассистов Троссара, триумфальный камбэк после травмы! По ударам из пределов штрафной 0:6, по стопроцентным моментам 0:3. И это ещё Мартинелли с Джакой загубили по сотке! Впечатляющий погром. И как же ощутимо, насколько не хватает Палиньи, в 3 матчах без которого Фулхэм пропустил аж 27% от всех голов – 10 из 37. Когда португальский опорник не играет, "дачники" пропускают каждые 25 минут в АПЛ. С Жоау на поле – каждые 79.

После перерыва снова только намеки на моменты от хозяев. Перейра яростно требовал пенальти за попадание в руку Салиба – судьи решили, что у француз не было шансов сыграть иначе. Зинченко махнул мимо мяча, прошла диагональ на фланг украинца. Хорошо, что Габриэл вовремя подстраховал. А у нас на поле сегодня случился исторический рекорд, сообщает OPTA. Троссар ведь стал первым игроком за всю историю АПЛ, который оформил хет-трик голевых пасов в первом тайме выездного матча.

3+ - Leandro Trossard is the first player since Santi Cazorla in 2012-13 to record a hat-trick of goals and a hat-trick of assists in a single Premier League campaign.



️️️ vs Liverpool in October

️️️ vs Fulham today



Trebles. pic.twitter.com/YRXUZu35eA — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2023

Как же сказочно разгоняет атаку Мартинелли. Обыгрался в одну стеночку, после пяточки Джаки завершал другую. Лишь последнего мазка не хватает нескольким сумасшедшим атакам Арсенала. А вот и едва не пропустили в ответ. Крутой сейв Рэмсдейла, удар Митровича в перекладину после подачи углового. В одном из тех эпизодов Зинченко позволил себя легко пройти Перейре. Как и у Саки, не лучший матч украинца. Оба покидают поле на 72 минуте. На замену вышли Нельсон с Тирни.

Еще один сейв Рэмсдейла после расстрельного удара головой – это Мартинелли зевнул заброс на фланг. Соломона и Перейру также сняли с игры. А у Арсенала большой камбэк. Габриэл Жезус впервые за 4 месяца вышел на матч АПЛ. И тут же несколько магических финтов бразильца. Атака джокеров. Томиясу начал со своей половины, Виейра после паса Партея подхватил, создав идеальный момент для Жезуса. Габриэл не переиграл Лено – единственный с этим именем, который сегодня не забил за Арсенал.

FT: Fulham 0-3 Arsenal



xG: 0.76-2.29

Shots: 12-15

Shots on target: 2-7

Big chances: 0-4

Touches in opp. box: 17-28

Possession: 45%-55%



The Gunners restore their five point lead at the top of the table. pic.twitter.com/MyJLJmP9XY — Squawka Live (@Squawka_Live) March 12, 2023

Нельсон тоже мог становиться автором ассиста. Прострел еще одного свежего игрока замыкал в касание Эдегор – эффектно, но чуть неточно. После перерыва равновесие по ударам и моментам. Однако команда Артеты все равно выглядит более классно, тогда как соперники больше создают на ошибках защиты "канониров". Арсенал сохраняет 5-очковый отрыв от Манчестер Сити. Фулхэм опускается на 8 строчку – у команды Силвы столько же баллов, сколько набрал Брайтон Де Дзерби.

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