Фулхэм и Арсенал встречаются в 27 туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Александр Зинченко выходит с первых минут, как и Манор Соломон. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Арсенал на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда Артеты против других лондонцев, которые сенсационно претендуют на попадание в еврокубки. Где смотреть матч Фулхэм – Арсенал онлайн. Игру транслирует Setanta Sports.

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После победы над Кристал Пэлас Манчестер Сити приблизился к Арсеналу на расстояние двух очков. Фулхэм занимает 8-е место турнирной таблицы, имея 39 баллов.

Стартовые составы:

Фулхэм: Лено – Тете, Адарабьойо, Рим, Робинсон – Рид, Лукич – Рид, Перейра, Соломон – Митрович.

Арсенал: Ремсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко – Партей, Джака, Эдегор – Сака, Мартинелли, Троссар.