Футболисты "оранье" намерены отправить на благотворительный аукцион свои футболки с отборочных матчей к Евро-2024 против Франции и Гибралтара.

Все вырученные средства будут отправлены в благотворительную организацию Giro 555, которая занимается помощью пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Об этом информирует Voetbal International.

Кипер сборной Нидерландов выбежал в поле и коварно остановил атаку на пустые ворота – соперник сошел с ума

Принять участие в аукционе сможет любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте MatchWornShirt.com и сделать своё предложение. Первый аукцион начнется в пятницу, 24 марта и завершится в понедельник, 27 марта.

Начало второго аукциона совпадает со стартовым свистком игры против Гибралтара (27 марта).