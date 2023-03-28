Советники президента Атлетико Энрике Сересо предложили ему подумать о приглашении Джан Пьеро Гасперини.

Как информирует Tuttosport, советники президента Атлетико убеждены, что стиль игры Гасперини идеально подойдёт для мадридского гранда.

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Портал TMW также отмечает, что вероятность ухода Гасперини из Аталанты следующим летом велика как никогда. Источник оценивает её в 50%. TMW предполагает, что если Гасперини покинет бергамский клуб, руководство Аталанты обратит своё внимание на действующего наставника Торино Ивана Юрича.

Напомним, что Гасперини тренирует Аталанту с 2016 года. Под его руководством команда достигла самых больших высот в клубной истории.

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