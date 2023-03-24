Гави вновь считается игроком молодежного состава Барселоны. Об этом информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на Ла Лигу.

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Ранее суд отклонил апелляцию каталонского клуба на решение Ла Лиги отменить регистрацию контракта полузащитника. Кроме этого, Гави обязан сменить игровой номер – с 6 на 30-й. Из-за финансовых проблем Барселоны контракт полузащитника с клубом, который он продлил до 2026 года, считается недействительным. Летом Гави будет иметь право покинуть Камп Ноу в статусе свободного агента, если каталонцам не удастся улучшить свое положение и выполнить требования Ла Лиги.

Добавим, что в нынешнем сезоне 18-летний хавбек провел за Барселону 37 матчей, оформив 2 гола и 5 ассистов.

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