Барселона хочет, чтобы Илкай Гюндоган ушел в аренду после подписания контракта, если клубу не удастся заявить его на сезон.

16 февраля представители Илкая Гюндогана встречались с руководителями Барселоны для обсуждения продолжения карьеры игрока в стане "блаугранас". Как информирует Mundo Deportivo, стороны практически согласовали двухлетний контракт игрока.

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Однако Илкай не торопится ставить свою подпись под документом. Сообщается, что ему не нравится одно из требований Барселоны. Каталонский клуб хочет, чтобы Гюндоган ушёл в аренду в том случае, если Барселоне не удастся вписать новичка в свой финансовый план и заявить его на новый сезон.

Напомним, что летом у немца закончится контракт с Манчестер Сити.

Что интересно, защитник Атлетика Иньиго Мартинес согласился с такими условиями Барселоны. Этот пункт контракта позволит ему получать такую же зарплату в другом клубе, находясь в аренде.

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