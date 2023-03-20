Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR подготовил подборку главных талантов каждого из четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Критерии просты: возраст до 21 года, наибольшее количество сыгранного времени в команде и положительные отзывы экспертов и прессы.

Матис Тель (Бавария, 17 лет, 4 матча)

"Тель может стать одним из лучших форвардов мира. Я верю, что когда-нибудь он забьет 40 голов за сезон, но я был бы рад и десяти в его первый сезон", – прокомментировал подписание юного француза Юлиан Нагельсманн. На данный момент Матис отметился 5 голами во всех турнирах, однако еще есть время, чтобы улучшить статистику. В частности, и в Лиге чемпионов. Правда, Тель получает шансы в ЛЧ только после выходов на замену в конце встреч (да и то все 4 поединка Матис провел еще на групповом этапе). Зато в Бундеслиге он стал самым молодым игроком Баварии, появлявшимся в стартовом составе.

Антонио Силва (Бенфика, 19 лет, 8 матчей)

Клубный воспитанник дебютировал за первую команду "орлов" в 18 лет и фактически с тех пор становится героем новостей об интересе очередного клуба. Важно то, что отправляют Антонио Силву не в середняки, а в Реал, МЮ или Ливерпуль. Центральный защитник уже прошел все возможные португальские сборные и даже сыграл на чемпионате мира. Этот парень является настоящим открытием Бенфики и, вероятно, скоро принесет клубу немалые деньги.

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Армандо Броя (Челси, 21 год, 5 матчей)

Выбор молодого таланта в Челси – дело непростое. С одной стороны – в команде сразу несколько молодых ребят, однако они уже имеют статус звезд первой величины: Энцо Фернандес, Уэсли Фофана, Михаил Мудрик. Да и по возрасту они не подходят – всем по 22. Потому выбор останавливаем на 21-летнем Армандо Броя, но с примечанием. Из-за разрыва крестообразной связки нападающий в этом сезоне больше не сыграет. Однако в будущем вполне может вырасти в топа – по крайней мере, он получал достаточно игрового времени от Томаса Тухеля, который видел в парне перспективу. А еще говорят, что албанцем, одним из главных скилов которого является скорость, уже интересовался Карло Анчелотти.

Кристиан Асллани (Интер, 21 год, 5 матчей)

Еще один албанец в нашем списке. Кристиану недавно исполнился 21 год, а вы могли слышать о нем (если не особо следите за Интером) благодаря фейлу в игре с Барселоной. На последней минуте Асллани и Мхитарян выбежали на одинокого тер Штегена. Албанец решил не пасовать свободному партнеру и пробил в голкипера. Если же говорить о качествах Кристиана, то в Италии его называют будущей заменой Марцело Брозовичу (кто-то даже сравнивает его с Пирло). Как бы там ни было, летом Асслани переехал из Эмполи в Интер, успел адаптироваться в команде и собирает хорошую прессу. Уже сейчас очевидно, что Кристиан в будущем может стать незаменимым исполнителем в опорной зоне "черно-синих".

Рико Льюис (Манчестер Сити, 18 лет, 2 матча)

И снова эти сравнения в стиле "новый Месси", "новый Роналду", "новый #кто-тоеще". В общем, встречайте нового Филиппа Лама, но не спешите с критикой. Именно так 18-летнего Рико Льюиса называют не журналисты ради красивого словечка, а его тренер Хосеп Гвардиола. Рико пока далек от статуса основного игрока Манчестер Сити, а в ЛЧ он вообще провел только 2 игры (при этом успел забить Севилье), но вскоре Льюис может стать олицетворением нового Сити.

Джанлука Гаэтано (Наполи, 22 года, 3 матча)

Если говорить об основной обойме Наполи, то здесь не найдешь ни одного игрока младше 22 лет. Да и на год старших исполнителей маловато: топовый Хвича Кварацхелия, о котором просто не годится вспоминать в контексте нашего списка, и Джанлука Гаэтано, выбор на котором остается остановить в качестве исключения. В структуру Наполи парень попал в 11-летнем возрасте и три сезона провел за неаполитанцев в Юношеской Лиге чемпионов. Интересно, что в этом турнире Гаэтано дебютировал в Харькове против Шахтера и сразу отличился голом. На данный момент Джанлука только стучится в дверь взрослого футбола и пытается получить игровое время от Лучано Спаллетти. Возможно, парню снова придется отправиться в аренду (как это уже было с поездкой в Кремонезе из Серии В).

Эдуардо Камавинга (Реал, 20 лет, 7 матчей)

В Реале ситуация похожая. Здесь просто нет неизвестных молодых игроков, поэтому придется делать ставку на Эдуардо Камавинга, выступающего на фантастическом уровне не первый сезон и далеко не потенциальную звезду. Француз – уже звезда. В Лиге чемпионов в составе мадридцев больше матчей за Эдуардо провели только четверо футболистов.

Малик Чау (Милан, 21 год, 2 матча)

Решение Стефано Пиоли сменить игровую схему на 3-4-2-1 считают одной из причин ренессанса его команды. А ключевая роль в надежной игре трио центральных защитников Милана принадлежит немцу Чау, только летом перебравшемуся из Шальке. Малик отлично смотрится в отборах, классный рост позволяет ему выигрывать борьбу, а качественная передача способствует началу атак. В Лиге чемпионов Чау играет немного, но в четвертьфиналах игровое время должен получить.