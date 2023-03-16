Главные новости 15 марта: Реал и Наполи стали последними четвертьфиналистами ЛЧ, подробности травмы Ярмоленко
Футбол 24 презентует дайджест главных новостей за среду, 15 марта.
Лига чемпионов
Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно обыграв Ливерпуль в ответном матче. Юрген Клопп не может побороть проклятие мадридских команд.
Наполи разбил Айнтрахт и впервые вышел в 1/4 Лиги чемпионов – Осимхен оформил исторический дубль, немецкие фаны разгромили город.
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – неожиданное доминирование Италии.
Украина
Травма Ярмоленко: Ребров озвучил сроки возвращения капитана сборной Украины.
Украина не потеряла шансы на проведение ЧМ-2030 – все зависит от суда над Павелком.
Верес официально обратился в УАФ и УПЛ из-за скандала с засчитанным голом Ворсклы.
Шахтер надолго потерял новичка – игрок сборной Украины получил серьезную травму.
Мир
20-летний форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков – он вывел Гент в четвертьфинал Лиги конференций.
ФИФА официально создала новый клубный турнир – известны дата старта и предыдущий формат. Мудрик уже на чемпионате мира – как выглядит новый турнир.
Петраков после россиянина получил усиление из Баварии – забивной форвард мюнхенцев будет играть за Армению.