Лига чемпионов

Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно обыграв Ливерпуль в ответном матче. Юрген Клопп не может побороть проклятие мадридских команд.

Наполи разбил Айнтрахт и впервые вышел в 1/4 Лиги чемпионов – Осимхен оформил исторический дубль, немецкие фаны разгромили город.

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – неожиданное доминирование Италии.

Украина

Травма Ярмоленко: Ребров озвучил сроки возвращения капитана сборной Украины.

Украина не потеряла шансы на проведение ЧМ-2030 – все зависит от суда над Павелком.

Верес официально обратился в УАФ и УПЛ из-за скандала с засчитанным голом Ворсклы.

Шахтер надолго потерял новичка – игрок сборной Украины получил серьезную травму.

Мир

20-летний форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков – он вывел Гент в четвертьфинал Лиги конференций.

ФИФА официально создала новый клубный турнир – известны дата старта и предыдущий формат. Мудрик уже на чемпионате мира – как выглядит новый турнир.

Петраков после россиянина получил усиление из Баварии – забивной форвард мюнхенцев будет играть за Армению.