Евро-2024

Испания потерпела сенсационное поражение от Шотландии – Мактоминай оформил дубль и вывел "тартановую армию" в лидеры группы А.

Хорватия обыграла обидчиков Петракова и делит лидерство с Уэльсом, очередное поражение Беларуси.

Грузия расписала ничью с Норвегией – Хвича на почти родном стадионе не забил.

Сборная Украины

Ротань может полноценно возглавить сборную Украины. Реброву приписывают неожиданное решение.

Сборная Украины провела 300-й матч в истории, а Руслан Ротань оказался в топ-3 самых молодых тренеров национальной команды.

Украина позорно завершила отбор на Евро U-19 – Испания разнесла "сине-желтых" с неприличным счетом.

Украина и мир

2 лидера Шахтера на вершине, Динамо вне первой тройки: Transfermarkt назвал самых дорогих игроков УПЛ.

Александр Петраков упустил первую победу во главе сборной Армении – подвиг дебютанта из Баварии был напрасным.

Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла.