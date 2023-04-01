Украина

Динамо рассудит "любимый" арбитр Луческу: судейские назначения 19-го тура УПЛ

Голкипер Ворсклы повторил подвиг Палопа, вырвав ничью после 2 нереализованных пенальти – видео спасения в компенсированное время.

"На моей футболке набили фамилию Сидорчука": финалист Лиги Европы рассказал, почему так и не дебютировал за сборную Украины.

Мир

Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч.

Барселона официально подтвердила намерение вернуть Месси – каталонский клуб готовится к трансферу.

Украинцы за границей

История о якобы желании Андрея Лунина покинуть Реал в поисках игровой практики получила продолжение. У украинца уже есть варианты в АПЛ и Бундеслиге.

Илья Забарный готовится дебютировать за Борнмут – защитник наконец-то восстановился после травмы.

Украинский легионер стал лучшим игроком месяца в чемпионате Шотландии – он помог создать сенсацию в Кубке.