Главные новости 9 марта: полярные мировые Шахтера и Зинченко в 1/8 ЛЕ, Украина рискует потерять шанс на ЧМ-2030
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 9 марта.
Еврокубки
Шахтер не удержал победу над Фейеноордом: провал резервиста перечеркнул старания Ракицкого, забившего гол ягодицами в ЛЕ.
Арсенал и Спортинг выдали шоу в 1/8 Лиги Европы: Зинченко снова показал эмоции, "посодействовал" голу и не доиграл матч
Лига Европы: Манчестер Юнайтед разгромил Бетис, Ювентус переиграл Фрайбург, Байер наказал россиянина, а Рома победила Реал Сосьедад.
Лига конференций: Вест Хэм уверенно обыграл обидчиков Динамо и СК Днепр-1, Коваль пропустил роскошный гол, Лех без Цитаишвили перестрелял Познань.
Другие важные новости
Украина может упустить шанс на проведение ЧМ-2030. Испания неожиданно подыскала нам замену.
Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном и может сыграть против команды украинца в АПЛ.
Роналду не помог: Аль-Наср проиграл битву за лидерство в Саудовской Аравии.
Шахтер может обменять капризного легионера на бразильскую замену Мудрика и получить 10 миллионов евро.