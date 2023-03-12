Украина

Стартовал 17-й тур УПЛ. Александрия на выезде расписала боевую ничью с Минаем – третий камбек Ротаня и Ко подряд. Не обошлось без скандала, ведь гол Александрии, возможно, был забит из офсайда. Владимир Шаран после матча акцентировал внимание на этом.

Ингулец дожал Металлист и вырвался в середину таблицы. Роскошный старт Сергея Ковальца с 6 очками в двух матчах. Заря одолела Львов и оторвалась от Динамо – дубль новичка, красота чемпиона мира и юбилей ван Леувена.

Самбо Диалло выиграл молодежный Кубок Африки. Игрок Динамо как капитан сборной Сенегала поднял трофей, партнеры забрали другие награды.

Топ-матчи дня

Михаил Мудрик отдал первый ассист за Челси в победном матче АПЛ с Лестером. VAR украл гол украинца, магия Энцо и Поттера, безумный фарт.

Ливерпуль проиграл команде Забарного в матче АПЛ после 7:0 с МЮ. Уникальный пенальти Салаха, логичный реванш за 0:9.

Виталий Миколенко выбрался из зоны вылета АПЛ – двойной герой Эвертона голом на первой минуте оборвал фантастическую серию.

Манчестер Сити вплотную приблизился к Арсеналу. Реал одержал волевую победу в Ла Лиге, а Наполи оторвался на 18 очков и может начинать готовить сценарий празднования Скудетто.

ПСЖ после вылета из ЛЧ едва не опозорился во Франции. Месси и Мбаппе принесли победу в компенсированное время.

Мир

Барселона сделала заявление по поводу судейского скандала, который может стоить места в Примере и ЛЧ.

Бавария и еще 10 провалов ПСЖ в ЛЧ – безумие Бензема, спасительный гол легенды Шахтера, рекорд МЮ, 6:1.

Пьерлуиджи Коллина хочет ввести новое правило в футболе после 7:0 между Ливерпулем и МЮ