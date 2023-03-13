Украина

Динамо обыграло СК Днепр-1 и приблизило Шахтер к чемпионству: Буяльский и Ко показали отношение к Луческу, судейский цирк, странная красная. Мирча Луческу сбежал с пресс-конференции после сверхкороткого комментария.

Шахтер разгромил Кривбасс и воспользовался подарком Динамо – фантастический гол Судакова, дебютный мяч легионера. Ворскла после двух пенальти подряд удержала ничью с Вересом, а Рух нелогично проиграл Колосу.

Наши за границей

Руслан Малиновский вытащил Марсель из мрака, но чудом упустил победу, а Эдуард Соболь отскочил в парадоксальном дерби украинцев.

Александр Зинченко помог Арсеналу разгромить Фулхэм, однако испытывал трудности. Михаилу Мудрику подготовили сенсационную роль – как Поттер подставил и спас украинца.

Европа

Манчестер Юнайтед разделил очки с аутсайдером, Ньюкасл обошел Ливерпуль, а Вест Хэм отправил Забарного в зону вылета. Ювентус одержал зрелищную победу над Сампдорией в матче с 6 голами, а Рома в сумасшедшей перестрелке уступила Сассуоло. Барселона удержала трудную победу над Атлетиком.