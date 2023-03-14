Сборная Украины

Евгений Коноплянка рискует пропустить матч отбора на Евро-2024 против Англии, поскольку снова травмировался. Руслан Ротань вызвал в сборную Украины "пропавшего" экс-игрока Шахтера и представителя Динамо. Национальная команда, по инсайдерской информацией, проведет товарищеский поединок с Германией.

Европа

Виктор Цыганков чуть не наказал Симеоне. Украинец имел топ-момент и отдал пас под выход один на один, но Жирона проиграла Атлетико. Челси выставит на продажу 11 игроков: судьба Мудрика, дуэт желанных и вчерашних звезд. Неймар не собирается покидать ПСЖ.

Скандалы

СК Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов и уже сделал официальное заявление. Андрей Павелко претендует на должность вице-президента УЕФА. Тем временем суд продолжил отстранение функционера с поста президента УАФ.