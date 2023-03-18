Еврокубки

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы. Также стали известны пары в Лиге Европы и Лиге конференций. Украинских команд в еврокубках не осталось – последним нашим представителем был Шахтер, который вылетел от Фейеноорда, проиграв 1:7 в Роттердаме.

Фанаты снова дуреют в еврокубках – сломали нос таланту Фиорентины, рассекли голову киперу Севильи и напали на автобус.

Таблица коэффициентов УЕФА : Шахтер принес Украине больше всех, Динамо хуже СК Днепр-1, зависимость от успехов Мудрика.

Шахтер заработал свыше €43 миллионов за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом.

Украина

Сборная Украины потеряла 2 игроков Шахтера на матч с Англией – Ротань довызвал дебютанта в национальную команду.

Украина вышла в финал женского Евро-2023 по футзалу, где сыграет с Испанией. Дубль испанской легионерки Анны Шульги в ворота Венгрии гарантировал исторический успех – еще никогда "сине-желтые" не играли в решающем матче чемпионата Европы.

Виталий Буяльский рискует пропустить Классическое. Лидеру Динамо грозит длительная дисквалификация за удаление после финального свистка поединка со СК Днепр-1.

Стартовал 18-й тур УПЛ. Александрия расписала четвертую подряд ничью под руководством Ротаня – Металлист отобрал очки.

Сборная Украины получила официального транслятора матчей отбора к Евро-2024

Другие главные события

Руслан Малиновский стал полноправным игроком Марселя – французы досрочно выполнили условия выкупа хавбека сборной Украины.

Легенда Арсенала остался без работы. Худшая команда АПЛ в 2023 году официально уволила тренера перед дерби с "канонирами".