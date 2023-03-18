Главные новости футбола 17 марта: результаты жеребьевки еврокубков, Украина вышла в финал Евро-2023
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 марта.
Еврокубки
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы. Также стали известны пары в Лиге Европы и Лиге конференций. Украинских команд в еврокубках не осталось – последним нашим представителем был Шахтер, который вылетел от Фейеноорда, проиграв 1:7 в Роттердаме.
Фанаты снова дуреют в еврокубках – сломали нос таланту Фиорентины, рассекли голову киперу Севильи и напали на автобус.
Таблица коэффициентов УЕФА : Шахтер принес Украине больше всех, Динамо хуже СК Днепр-1, зависимость от успехов Мудрика.
Шахтер заработал свыше €43 миллионов за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом.
Украина
Сборная Украины потеряла 2 игроков Шахтера на матч с Англией – Ротань довызвал дебютанта в национальную команду.
Украина вышла в финал женского Евро-2023 по футзалу, где сыграет с Испанией. Дубль испанской легионерки Анны Шульги в ворота Венгрии гарантировал исторический успех – еще никогда "сине-желтые" не играли в решающем матче чемпионата Европы.
Виталий Буяльский рискует пропустить Классическое. Лидеру Динамо грозит длительная дисквалификация за удаление после финального свистка поединка со СК Днепр-1.
Стартовал 18-й тур УПЛ. Александрия расписала четвертую подряд ничью под руководством Ротаня – Металлист отобрал очки.
Сборная Украины получила официального транслятора матчей отбора к Евро-2024
Другие главные события
Руслан Малиновский стал полноправным игроком Марселя – французы досрочно выполнили условия выкупа хавбека сборной Украины.
Легенда Арсенала остался без работы. Худшая команда АПЛ в 2023 году официально уволила тренера перед дерби с "канонирами".