УПЛ

В 18-м туре Премьер-лиги Заря переиграла Динамо. Во второй раз в сезоне луганчане обыграли киевлян, а после матча Мирча Луческу заявил, что не против подать в отставку. Впрочем, по мнению тренера Динамо, причина неудач заключается не в нем.

СК Днепр-1 победил Верес, а Львов с Кривбассом расписали боевую ничью – суббота в УПЛ была горячей.

Шахтер близок к продление контракта с Николаем Матвиенко. Игрок сборной Украины зимой мог оказаться в АПЛ, но, похоже, продолжит карьеру в родном клубе.

Рух одолел Шахтер, укрепив лидерство в чемпионате U-19 "Новый Мудрик" дебютировал в матче с курьезным голом.

Топ-матчи дня

Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано. Экс-динамовец переписывает историю (первый украинец, забивший два гола в одном матче Ла Лиги) и получает от Жироны новое прозвище.

Челси упустил победу над Эвертоном. Конкурент Виталия Миколенко привез пенальти, украинец отдал решающий предасист и огорчил так и не вышедшего на поле Мудрика.

Роналду забил со штрафного впервые за три года и устроил концерт – у Криштиану отобрали победный пенальти.

Манчестер Сити жестоко избил свою легенду в Кубке Англии. 14:0 с 9-ю голами Эрлинга Холанда за неделю.

Мир

Александр Зинченко признан лучшим левым защитником мира на данный момент – культовое издание восхищается украинцем.

Экс-звезда Ливерпуля завершил карьеру из-за проблем с сердцем и заинтриговал будущим.

Реал нашел усиление на новый сезон. Лидер Милана летом вернется в Мадрид.