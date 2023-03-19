Главные новости футбола 18 марта: исторический дубль Цыганкова в Испании, очередное поражение Динамо, Луческу готов уйти
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 18 марта.
УПЛ
В 18-м туре Премьер-лиги Заря переиграла Динамо. Во второй раз в сезоне луганчане обыграли киевлян, а после матча Мирча Луческу заявил, что не против подать в отставку. Впрочем, по мнению тренера Динамо, причина неудач заключается не в нем.
СК Днепр-1 победил Верес, а Львов с Кривбассом расписали боевую ничью – суббота в УПЛ была горячей.
Шахтер близок к продление контракта с Николаем Матвиенко. Игрок сборной Украины зимой мог оказаться в АПЛ, но, похоже, продолжит карьеру в родном клубе.
Рух одолел Шахтер, укрепив лидерство в чемпионате U-19 "Новый Мудрик" дебютировал в матче с курьезным голом.
Топ-матчи дня
Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано. Экс-динамовец переписывает историю (первый украинец, забивший два гола в одном матче Ла Лиги) и получает от Жироны новое прозвище.
Челси упустил победу над Эвертоном. Конкурент Виталия Миколенко привез пенальти, украинец отдал решающий предасист и огорчил так и не вышедшего на поле Мудрика.
Роналду забил со штрафного впервые за три года и устроил концерт – у Криштиану отобрали победный пенальти.
Манчестер Сити жестоко избил свою легенду в Кубке Англии. 14:0 с 9-ю голами Эрлинга Холанда за неделю.
Мир
Александр Зинченко признан лучшим левым защитником мира на данный момент – культовое издание восхищается украинцем.
Экс-звезда Ливерпуля завершил карьеру из-за проблем с сердцем и заинтриговал будущим.
Реал нашел усиление на новый сезон. Лидер Милана летом вернется в Мадрид.