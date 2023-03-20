Украина

Шахтер обыграл Рух и возглавил УПЛ. Львовский клуб официально отправил Леонида Кучука в отставку после поражения. Игрок Шахтера загадочным образом восстановился на матч, хотя отпросился у Ротаня из сборной.

Колос неожиданно уступил Минаю, а Черноморец на выезде одолел Ингулец. Украина проиграла Испании в финале женского футзального Евро-2023 – "сине-желтые" добыли историческое серебро.

Европа

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом и оторвалась на 12 очков. Уход Месси из ПСЖ, конфликт с тренером и 600 миллионов от конкурентов Роналду – отец Лео не выдержал наплыва слухов.

Хаби Алонсо разобрал Баварию на молекулы и закрутил чемпионскую интригу, а судья дважды сыграл один спектакль для Байера. Ювентус не без скандала одолел Интер – единственный гол был забит с подозрением на двойную игру рукой. Лацио переиграл Рому в дерби, а Наполи на выезде разгромил Торино.

Наши за границей

Арсенал выдал 2 подряд разгром в битве лондонцев, отомстив за легенду – Зинченко и Уайт создали 2 гола, шоу Сака. Марсель отскочил, одолев "непобедимый" Реймс – мгновения гениальности Алексиса, ассист голкипера, страдание Малиновского.

Костышин забил дебютный гол в США и стал лучшим в проигранном матче. Кривцов продолжает демонстрировать стабильность в США, став лидером в составе Интер Майами.