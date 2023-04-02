Арсенал сохранил отрыв от Ман Сити в АПЛ / Getty Images

Украина

Стартовал 19-й тур УПЛ. Ингулец вырвал победу над Минаем, забив два гола на последних минутах матча. Металлист снова не выиграл – серия харьковчан без побед длится уже 12 матчей. Кривбасс забил победный гол Вересу, играя в меньшинстве. Событие дня – первая победа Руслана Ротаня в УПЛ. Александрия возглавляемая наставником сборной Украины, разгромила Ворсклу.

Сборную Украины могут снять с отбора Евро-2024 – юрист озвучил последствия шокирующей инициативы Кабмина. Правда, потенциальная проблема отпадет сама собой, если УЕФА примет решение об отстранении Беларуси.

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Мир

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