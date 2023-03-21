Главные новости футбола 20 марта: сборная Украины прибыла в Лондон, Селезнев завершает карьеру, отставка в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 20 марта.
Сборная Украины
Сборная Украины начала подготовку к матчу против Англии в отборе на Евро-2024. Наша команда уже прибыла в Лондон – Евгений Коноплянка вернулся с фирменными шутками. Ожидается, что в четверг подопечные Руслана Ротаня сыграют товарищеский матч против клуба АПЛ.
К слову, соперник Украины – сборная Англии – потеряла сразу трех футболистов на стартовые поединки отбора к чемпионату Европы. Среди тех, кто не сыграет с "сине-желтыми", оказался лидер Манчестер Юнайтед.
Звезда сборной Украины установила историческое достижение, став первой в мире. Уникальный случай, которого еще не было.
Виктор Цыганков в Ман Сити за 50 миллионов : фаны ставят "ультиматум" Гвардиоле – испанские СМИ удивлены шоу украинца.
УПЛ
Еще одна отставка в УПЛ. В воскресенье Рух уволил Леонида Кучука, а в понедельник должности лишился еще один белорус. Аутсайдер чемпионата Львов попрощался с Олегом Дулубом, которому уже ищут замену
Евгений Селезнев решил завершить карьеру. По информации СМИ, третий бомбардир в истории УПЛ уже планирует прощальный матч, который, скорее всего, будет сыгран в Ужгороде.
Шахтер может выкупить базу Руха. Журналист рассекретил проблемы во львовском клубе и условия возможного сотрудничества между "желто-черными" и лидером УПЛ.
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