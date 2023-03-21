Сборная Украины

Сборная Украины начала подготовку к матчу против Англии в отборе на Евро-2024. Наша команда уже прибыла в Лондон – Евгений Коноплянка вернулся с фирменными шутками. Ожидается, что в четверг подопечные Руслана Ротаня сыграют товарищеский матч против клуба АПЛ.

К слову, соперник Украины – сборная Англии – потеряла сразу трех футболистов на стартовые поединки отбора к чемпионату Европы. Среди тех, кто не сыграет с "сине-желтыми", оказался лидер Манчестер Юнайтед.

Звезда сборной Украины установила историческое достижение, став первой в мире. Уникальный случай, которого еще не было.

Виктор Цыганков в Ман Сити за 50 миллионов : фаны ставят "ультиматум" Гвардиоле – испанские СМИ удивлены шоу украинца.

УПЛ

Еще одна отставка в УПЛ. В воскресенье Рух уволил Леонида Кучука, а в понедельник должности лишился еще один белорус. Аутсайдер чемпионата Львов попрощался с Олегом Дулубом, которому уже ищут замену

Евгений Селезнев решил завершить карьеру. По информации СМИ, третий бомбардир в истории УПЛ уже планирует прощальный матч, который, скорее всего, будет сыгран в Ужгороде.

Шахтер может выкупить базу Руха. Журналист рассекретил проблемы во львовском клубе и условия возможного сотрудничества между "желто-черными" и лидером УПЛ.

Топ-7 самых дорогих игроков УПЛ – Динамо и Шахтер делят лидерство.

Усиление для Динамо – киевляне, пытаясь спасти провальный сезон, могут досрочно вернуть своего игрока из Зари.

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Рекордсмен чемпионатов мира лишился работы. Легендарный Мирослав Клозе отправлен в отставку. Его уже бывшая команда опустилась на последнее место – не спасла даже ничья с лидером чемпионата.