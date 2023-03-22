Украина

Шахтер официально продлил контракт с Николаем Матвиенко, которого сватают в АПЛ. Защитник оценил пролонгирование сделки.

Мирча Луческу может уйти из Динамо и возглавить 4-кратного чемпиона Франции. Первые переговоры с Ниццей уже прошли.

Национальные сборные

Сборная Украины готовится к игре с Англией. Илья Забарный окончательно выбыл, а Андрей Ярмоленко вызывает тревогу. Украина получит немалую поддержку в матче с Англией. Национальная команда нашла соперника для спарринга – сын Бекхэма готовится проэкзаменовать Ротаня.

Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции, но у "ле блё" назревает новый скандал – Антуан Гризманн может уйти из команды из-за партнера. Эрлинг Холанд покинул лагерь сборной Норвегия из-за травмы.

Тренеры

Львов официально подтвердил увольнение Олега Дулуба и объявил о назначении старого нового наставника.

Севилья официально уволила Хорхе Сампаоли – вторая каденция продолжалась всего 5 месяцев и оказалась провалом.

Тоттенхэм может заменить Антонио Конте победителем Лиги Европы. ПСЖ заинтересован в приглашении Жозе Моуринью.