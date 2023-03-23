Национальная сборная

Сборная Украины сегодня проведет тайный матч с клубом АПЛ. Поединок с Брентфордом нигде не покажут, зрителей не пустят на трибуны. Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков могут не сыграть в спарринге из-за простуды. Руслан Ротань дал первую пресс-конференцию в статусе главного тренера "сине-желтых". Украине прогнозируют невыход на Евро-2024 напрямую – 4 поражения в группе, сенсационная потеря и единственный шанс.

Украина

Динамо попрощалось с игроком, который не сыграл ни минуты. Владимир Костевич уже нашел новый клуб.

Игорь Суркис резко отреагировал на слухи о переговорах Луческу с 4-кратным чемпионом Франции. Рух официально назначил нового главного тренера.

Сборная Украины U-19 стартовала с поражения от Люксембурга в отборе на Евро-2023

Мир

Месут Озил объявил о завершение карьеры в 34 года. Барселона нашла способ вернуть Месси – лазейка на 200 миллионов, которая уже раз сработала. Ливерпуль стремится бесплатно своровать Гави.

Паулу Фонсека может оказаться в АПЛ – экс-тренера Шахтера называют преемником легенды. Тоттенхэм составил шорт-лист на замену Конте, а среди претендентов Роберто Де Дзерби.