Сборная Украины

Руслан Ротань удачно дебютировал во главе национальной команды. Сборная Украины обыграла Брентфорд в секретном спарринге перед Англией. Голы дебютанта и звезды Шахтера принесли "сине-желтым" победу в Лондоне.

Сергей Ребров может продлить контракт с Аль-Айном – в таком случае сборную Украины будет тренировать кто-то другой.

Анатолий Тимощук обратился в CAS. Экс-капитан сборной Украины хочет оспорить пожизненную дисквалификацию и лишение всех заслуг.

Евро-2024

Стартовал отбор на чемпионат Европы-2024 – экс-динамовец с партнерами оформили волевую победу в Казахстане.

В нашей группе Англия победила Италию благодаря рекордному голу Кейна, но потеряла лидера на матч с Украиной. Северная Македония удержала победу над Мальтой и тоже набрала первые очки.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей в составе сборной. Нападающий отметил это дублем, а Португалия набрала легкие три очка – результаты матчей первого тура квалификации на Евро-2024.

Другие главные события

Мюнхенская Бавария сенсационно уволила Юлиана Нагельсманна. Авторитетные инсайдеры утверждают, что команду возглавит Томас Тухель. Официальное подтверждение ожидается в пятницу.

Барселону могут дисквалифицировать из еврокубков. УЕФА открыл производство против каталонцев из-за резонансного "дела Негрейры".

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