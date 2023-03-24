Главные новости футбола 23 марта: Украина выиграла первый матч Ротаня, сенсационная смена тренера в Баварии
"Футбол 24" представлят дайджест главных новостей за четверг, 23 марта.
Сборная Украины
Руслан Ротань удачно дебютировал во главе национальной команды. Сборная Украины обыграла Брентфорд в секретном спарринге перед Англией. Голы дебютанта и звезды Шахтера принесли "сине-желтым" победу в Лондоне.
Сергей Ребров может продлить контракт с Аль-Айном – в таком случае сборную Украины будет тренировать кто-то другой.
Анатолий Тимощук обратился в CAS. Экс-капитан сборной Украины хочет оспорить пожизненную дисквалификацию и лишение всех заслуг.
Евро-2024
Стартовал отбор на чемпионат Европы-2024 – экс-динамовец с партнерами оформили волевую победу в Казахстане.
В нашей группе Англия победила Италию благодаря рекордному голу Кейна, но потеряла лидера на матч с Украиной. Северная Македония удержала победу над Мальтой и тоже набрала первые очки.
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству матчей в составе сборной. Нападающий отметил это дублем, а Португалия набрала легкие три очка – результаты матчей первого тура квалификации на Евро-2024.
Другие главные события
Мюнхенская Бавария сенсационно уволила Юлиана Нагельсманна. Авторитетные инсайдеры утверждают, что команду возглавит Томас Тухель. Официальное подтверждение ожидается в пятницу.
Барселону могут дисквалифицировать из еврокубков. УЕФА открыл производство против каталонцев из-за резонансного "дела Негрейры".
Луческу следует уйти: главная проблема румына, указатель от Шахтера и достойная замена другим иностранцем, которого вы знаете.
Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы по Арсеналу и Манчестер Сити на финише АПЛ.