Главные новости футбола 24 марта: Бавария сменила тренера, разгромная победа Франции, усиление для сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 24 марта.
Отбор Евро-2024
Центральный матч вечера откровенно разочаровал – Франция без проблем разгромила Нидерланды. Килиан Мбаппе ярко дебютировал в роли капитана "Ле бле", а вот Рональд Куман вряд ли мечтал о таком возвращении на тренерский мостик "Оранье".
В других 7 матчах тоже было мало интриги. Бельгия с хет-триком Лукаку разбила шведов, Чехия ошарашила Польшу. С уверенных побед начали Австрия, Греция и Сербия.
Сборные Украины
Наша главная команда только готовится начать путь в отборе на Евро-2024. Предматчевая атмосфера очень положительная. Виктор Цыганков впервые стал отцом, а Ярмоленко, Зинченко и Сидорчук вернулись в общую группу.
Молодежка без Руслана Ротаня тоже не унывает. Сборная Украины U-21 перестреляла датчан в ярком спарринге с решающим голом Сикана на 90+4 минуте.
Клубная Европа
Слухи об уходе Юлиана Нагельсманна из Баварии наконец-то получили официальное подтверждение. Чемпионы Германии решили дважды не тянуть интригу, сразу объявив о назначении Томаса Тухеля.
У Барселоны свои невзгоды. Контракт Гави таки аннулировали, поэтому 18-летнего хавбека пришлось вычеркивать из основной заявки. Еще и Андреас Кристенсен получил травму в сборной, рискуя пропустить кубковое Класико.
Реал уже думает о летнем трансферном окне. Мадридцы якобы готовы отпустить Андрея Лунина и пригласить на его место 20-летнего Барта Вербрюггена из Андерлехта.