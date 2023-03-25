Отбор Евро-2024

Центральный матч вечера откровенно разочаровал – Франция без проблем разгромила Нидерланды. Килиан Мбаппе ярко дебютировал в роли капитана "Ле бле", а вот Рональд Куман вряд ли мечтал о таком возвращении на тренерский мостик "Оранье".

В других 7 матчах тоже было мало интриги. Бельгия с хет-триком Лукаку разбила шведов, Чехия ошарашила Польшу. С уверенных побед начали Австрия, Греция и Сербия.

Сборные Украины

Наша главная команда только готовится начать путь в отборе на Евро-2024. Предматчевая атмосфера очень положительная. Виктор Цыганков впервые стал отцом, а Ярмоленко, Зинченко и Сидорчук вернулись в общую группу.

Молодежка без Руслана Ротаня тоже не унывает. Сборная Украины U-21 перестреляла датчан в ярком спарринге с решающим голом Сикана на 90+4 минуте.

Клубная Европа

Слухи об уходе Юлиана Нагельсманна из Баварии наконец-то получили официальное подтверждение. Чемпионы Германии решили дважды не тянуть интригу, сразу объявив о назначении Томаса Тухеля.

У Барселоны свои невзгоды. Контракт Гави таки аннулировали, поэтому 18-летнего хавбека пришлось вычеркивать из основной заявки. Еще и Андреас Кристенсен получил травму в сборной, рискуя пропустить кубковое Класико.

Реал уже думает о летнем трансферном окне. Мадридцы якобы готовы отпустить Андрея Лунина и пригласить на его место 20-летнего Барта Вербрюггена из Андерлехта.