Сборная Украины

Руслан Ротань на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к Англии – работа на трех должностях, выводы из провала на Евро и планы на будущее.

Тем временем англичане потеряли очередного игрока на матч против украинской сборной. Одноклубник Михаила Мудрика не сыграет на Уэмбли.

Украина проиграла Дании и потеряла шансы на Евро-2023 U-19 – гол динамовца не спас от второго фиаско. А вот юношеская футзальная сборная порадовала, квалифицировавшись на чемпионат Европы U-19 с тремя победами в трех матчах.

Евро-2024

Александр Петраков дебютировал за Армению с исторического момента и поражения Турции, а Швейцария унизила Беларусь. После матча экс-тренер сборной Украины поссорился с журналистом.

Хорватия на последних секундах упустила победу над Уэльсом. Проводы на пенсию экс-звезды Днепра получились не очень удачными. Чего не скажешь о сборной Испании, дома разбившей Норвегию, а 32-летний дебютант оформил исторический дубль за две минуты.

Другие главные события

Бавария представила Томаса Тухеля, который был назначен новым тренером после неожиданной отставки Юлиана Нагельсманна Наставник дебютирует 1 апреля против Боруссии Д – своей бывшей команды.

Лионель Месси может сенсационно оказаться в Интере – легендарный земляк заманивает чемпиона мира.

Андрей Шевченко оценил потенциал Михаила Мудрика в АПЛ. По мнению украинской легенды, Челси не должен спешить с требованиями к экс-футболисту Шахтера.