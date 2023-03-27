Национальная сборная

Сборная Украины проиграла первый матч квалификации на Евро-2024. Англия спокойно одолела команду Ротаня, издавший безумные эксперименты

"Левом матча" стал Александр Зинченко, а героем – его партнер Букайо Сака. В активе вингера Арсенала гол и ассист.

Руслан Ротан после игры рассказал о новой роли Зинченко, цыганкова в запасе и перспективы отбора Италия победила Мальту и обошла Украину в группе.

Украина и украинцы

Андрей Лунин может снова сыграть за Реал против Барселоны – Куртуа травмировался и уехал из сборной. Шахтер готовится к выкупа экс-игрока Динамо.

Европа

Тоттенхэм официально уволил Антонио Конте и объявил нового тренера к концу сезона. Томас Тухель может перетащить в Баварию сразу 4 игрока Челси и помочь тем самым Мудрику.