Главные новости футбола 26 марта: сборная Украины проиграла на Уэмбли, громкая отставка в АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 марта.
Национальная сборная
Сборная Украины проиграла первый матч квалификации на Евро-2024. Англия спокойно одолела команду Ротаня, издавший безумные эксперименты
"Левом матча" стал Александр Зинченко, а героем – его партнер Букайо Сака. В активе вингера Арсенала гол и ассист.
Руслан Ротан после игры рассказал о новой роли Зинченко, цыганкова в запасе и перспективы отбора Италия победила Мальту и обошла Украину в группе.
Украина и украинцы
Андрей Лунин может снова сыграть за Реал против Барселоны – Куртуа травмировался и уехал из сборной. Шахтер готовится к выкупа экс-игрока Динамо.
Европа
Тоттенхэм официально уволил Антонио Конте и объявил нового тренера к концу сезона. Томас Тухель может перетащить в Баварию сразу 4 игрока Челси и помочь тем самым Мудрику.