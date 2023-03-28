Главные новости футбола 27 марта: реакция на провал Украины в Англии, поражение молодежки, Динамо готовит смену тренера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 27 марта.
Англия – Украина
Неудача сборной на Уэмбли вместе с бледной игрой против Англии прогнозированно вызвала обсуждение. Сборная Украины услышала жесткий вердикт УЕФА после безнадежного поражения в стартовом матче отбора на Евро-2024.
"У нас старт отбора, а мы совершаем "джентльменский поступок?": эксперты поражены прощанием Коноплянки в стиле Тимощука.
Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли.
Игры Ротаня в Гвардиолу, новичок сборной Украины – лучший, сачкование Мудрика. Англия назвала худших в сборной Украины – такого не ожидали, у Македонии есть большие шансы, или Кто заслужил уважение.
К слову, экс-ассистент Андрея Шевченко не будет работать в сборной Украины – объяснено причину появления итальянца в штабе Ротаня.
Евро-2024
В понедельник продолжился второй тур отбора на чемпионат Европы. Швеция без Ибрагимовича поиздевалась над Азербайджаном, Венгрия разбила Болгарию, Сербия выиграла дерби у Черногории.
Франция обыграла Ирландию благодаря голу-шедевру, первая победа Польши, разгром от Нидерландов и громкая сенсация – результаты матчей понедельника.
Другие главные события
Украина U-21 без шансов проиграла Италии – "сине-желтые" не впечатлили, Ротань потерпел неудачу второй день подряд.
Игорь Суркис планирует избавиться от Луческу. СМИ назвало главное требование к будущему тренеру Динамо.
Шахтер не устроил ценник на базу Руха – "горняки" ищут новый дом за границей.
Зинедин Зидан готов в третий раз возглавить Реал. Трехкратный победитель ЛЧ выдвинул неожиданное условие.