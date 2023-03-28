Англия – Украина

Неудача сборной на Уэмбли вместе с бледной игрой против Англии прогнозированно вызвала обсуждение. Сборная Украины услышала жесткий вердикт УЕФА после безнадежного поражения в стартовом матче отбора на Евро-2024.

"У нас старт отбора, а мы совершаем "джентльменский поступок?": эксперты поражены прощанием Коноплянки в стиле Тимощука.

Ужас Мудрика, не одна жертва Саки, крутые дебютанты спасают репутацию Ротаня – оценки сборной Украины за фиаско на Уэмбли.

Игры Ротаня в Гвардиолу, новичок сборной Украины – лучший, сачкование Мудрика. Англия назвала худших в сборной Украины – такого не ожидали, у Македонии есть большие шансы, или Кто заслужил уважение.

К слову, экс-ассистент Андрея Шевченко не будет работать в сборной Украины – объяснено причину появления итальянца в штабе Ротаня.

Евро-2024

В понедельник продолжился второй тур отбора на чемпионат Европы. Швеция без Ибрагимовича поиздевалась над Азербайджаном, Венгрия разбила Болгарию, Сербия выиграла дерби у Черногории.

Франция обыграла Ирландию благодаря голу-шедевру, первая победа Польши, разгром от Нидерландов и громкая сенсация – результаты матчей понедельника.

Другие главные события

Украина U-21 без шансов проиграла Италии – "сине-желтые" не впечатлили, Ротань потерпел неудачу второй день подряд.

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