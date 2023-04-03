Украина

Шахтер потерял очки с Черноморцем и сделал подарок для СК Днепр-1. Днепровцы с хет-триком Довбика разгромили Металлист 1925 и сократили отставание от лидера УПЛ.

Третьей в чемпионате Украины идет Заря, которая разбила Рух в Киеве. Динамо пока что не может подняться на пьедестал, но переиграло худшую команду лиги.

Наши за границей

Михаил Мудрик потерял тренера. Челси официально объявил об отставке Грэма Поттера. Фаворитом на вакантное место называют Юлиана Нагельсманна.

Артем Беседин забил первый гол за 706 дней. Украинский форвард отличился пушечным выстрелом за Омонию на Кипре.

Европа

Милан сокрушил Наполи и подогрел интригу перед дуэлью в ЛЧ. ПСЖ второй раз подряд опозорился, проиграв Лиону.

Бензема оформил шикарный хет-трик за 7 минут и обыграл клуб Роналдо. Ньюкасл вдребезги разбил Манчестер Юнайтед.