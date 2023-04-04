Поединок на Месталье между Валенсией и Райо Вальекано имел большое значение для обоих коллективов. "Летучие мыши" в случае победы или хотя бы ничьей покинули бы зону вылета, а "молнии" поднялись бы на седьмую позицию – она дает право сыграть в Лиге конференций. Что наиболее важно, мадридцы могли прервать 6-матчевую безвыигрышную серию.

Гости так сильно настроились, что открыли счет уже на 9-й минуте встречи. Голом отметился Комесанья, который оказался в центре штрафной в полном одиночестве, принял подачу с левого фланга и расстрелял ворота. 0:1

Валенсия ответила на 25-й минуте навесом на дальнюю штангу – Клюйверт замкнул в касание, но попал в штангу. Более интересных эпизодов в первом тайме не было. Команды провели всего по 4 удара.

После перерыва же игра изменилась кардинально – "летучие мыши" довели владение мячом до 70% и провели 14 ударов по воротам, в то время как Райо Вальекано смог всего на три выстрела.

Правда, реально опасных моментов до 80-х минут левантийцы создали всего два. Один из них представлял собой подачу с углового, которую замкнул Диакаби – над перекладиной. В другом эпизоде Клюйверт зацепился за кросс на линию вратарской и мощно пробил под правую штангу, заставив голкипера выполнять сейв.

В конце концов, на 81-й минуте очередной кросс "летучих мышей" завершился ударом головой с близкого расстояния в руку Балью. Арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал Клюйверт – 1:1! Впрочем, дожать мадридцев уже не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Валенсия набрала 27 очков и покинула зону вылета, однако сразу у трех команд за ее спиной такое же количество зачетных баллов. Райо Вальекано с 37 пунктами остался восьмым.

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