Английская Премьер-лига на своем YоuTube-каналі опубликовала видео с лучшими голами футболистов из 103 стран, которые выступали в сильнейшем дивизионе. Нашу страну в этом топе представил форвард Андрей Шевченко, который с 2006 по 2008 годы играл за Челси.

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В рейтинг попал его результативный удар в ворота Астон Виллы в сезоне 2007/08. К слову, эта встреча завершилась со счетом 4:4 (Шевченко оформил дубль, добавив к фантастическому голу еще и реализованный пенальти).

Напомним, в составе Челси Андрей провел 77 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 ассистов.

Интересно, что в вышеупомянутом топе не нашлось места ни одному россиянину, который когда-либо выступал в АПЛ.

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