По итогам января и февраля 26-летний футболист был признан лучшим игроком "канониров". Теперь коллекция наград пополнилась званием автора самого красивого гола.

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Зинченко отличился в поединке против Астон Виллы (4:2). Это был его первый гол за Арсенал и в АПЛ в целом. За него проголосовало 40% респондентов. Второе место занял Букайо Сака (38%), а третье – Стина Блэкстениус (13%), представительница женской команды.

В этом сезоне в активе украинца, который стал одним из лидеров коллектива, 25 поединков за лондонцев (один мяч и два ассиста).

40%

38%

13%



️ The votes are in...



It was a close one in our February Goal of the Month — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023

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