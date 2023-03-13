"Положительные эмоции, потому что предыдущий матч мы проиграли. Это нас очень смущало на протяжении всей этой недели. Поэтому для нас эта победа очень важна и в психологическом плане, и в плане турнирной таблицы.

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Трудно ли было справиться с критикой? Слушайте, мы – такая команда. Динамо всегда критикуют, даже когда мы играем хорошо. Надо было собраться и посмотреть, что мы сделали плохого, а что нет, и показать наш лучший футбол.

Эта победа может стать перезапуском для команды. По эмоциям было видно, что это очень волевая победа. Это может быть переломным шагом в борьбе за чемпионство.

Радовались ли ребята в раздевалке? Все как-то сдержанно, потому что мы отдали все эмоции и силы на поле. Поэтому мы не очень радуемся", – сказал Нещерет в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо после 17-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. СК Днепр-1 с 36-ю баллами второй (и имеет игру в запасе).

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