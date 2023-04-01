Голкипер Ингульца перейдет к аутсайдеру Первой лиги, – СМИ
Горняк-Спорт пытается усилиться перед стартом битвы за выживание.
Вратарь Ингульца Даниил Веклич может перейти в Горняк-Спорт, сообщает Sportarena.
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Команда из Горишних Плавней сейчас идет последней в Группе вылета Первой лиги, набрав лишь 3 очка, и будет отчаянно бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе.
Напомним, Веклич – воспитанник СК Днепр-1. 21-летний кипер в 2021 году присоединился к Ингульцу и выступал в молодежном составе команды из Петрово.
Уже 9 апреля Горняк-Спорт начнет вторую часть сезона Первой лиги матчем против Прикарпатья.
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