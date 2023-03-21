Вратарь Динамо и сборной Украины U-21 Руслан Нещерет прокомментировал предстоящие матчи против Дании и Италии в рамках подготовки к Евро-2023.

"Готовы работать. Перед нами очень ответственные матчи – против Дании и Италии, поэтому будет интересно. Для нас всегда очень приятно и интересно играть против таких грандов Европы. Это очень важная подготовка к финальной части Евро-2023.

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Против Дании я, пожалуй, не играл. А против Италии играли – тогда уступили 0:1 на уровне U-16 или U-17, не помню. Это высококачественные команды. Считаю, что будут тяжелые, но информативные игры", – рассказал Нещерет в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Украина пробилась в финальную часть молодежного чемпионата Европы, который стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. В марте команда сыграет две товарищеские встречи с Данией (24-го) и Италией (27-го).

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